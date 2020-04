VIDEO | Kõlvart: Tallinna linn loobub kolmeks kuuks rendipinna tulust 

Esimesena sai pressikonverentsil sõna Kõlvart, kes teatas, et linn plaanib rakendada abimeetmeid selleks, et toetada kriisiolukorras ettevõtlust ja kolmandat sektorit. „See on lühiajaline programm ja selle kõrvalt hakkame pikaajalisemat programmi koostama,“ sõnas ta. Programmis proovib Kõlvarti sõnul linn ise operatiivsemalt käituda, et anda ettevõtlusele kiiremini lisaressurssi. „Loomulikult kõik leppetrahvid ja muud viivised seoses tellimuse täitmise raskustega jäävad praegu ära. Me loobume nendest. Hakkame selle üle otsustama juhtumipõhiselt,“ seletas linnapea.

Meeri sõnul on suurim muudatus seoses linnavara kasutamisega. „Üldine lähenemine on praegu selline, et alates aprillist loobume renditulust järgmiseks kolmeks kuuks. See tähendab, et me ei hakka oma partneritele rendiarveid saatma. Välja arvatud need äripinnad, mida kasutatakse büroopinnana. Kuid kõik kaubandus, teenindus, toitlustus ja ka haridus- ja sporditegevus, milleks kasutatakse linna pinda, siis me neilt üüri ei palu. Seda on meilt viimasel ajal palju küsitud ja mure on siin suur. Püüame seda sellisel viisil lahendada, et inimestel oleks mingi kindlustunne ja selgus,“ teatas Kõlvart.

Kõlvart tõi eraldi välja tegevuse spordivaldkonnas. „Saame aru, et spordiklubisid toetatakse pearaha järgi. Linn jätkab spordiklubide toetamist ka siis kui neis otseselt treeningut ei toimu. Mul on palve spordiklubidele. Palun korraldage oma treeningud interneti vahendusel. Ma tean, et paljud klubid seda juba teevad. Saan aru, et spordis on oluline järjepidevus ja distsipliin ja internetis saab seda praegu tagada,“ sõnas ta.

Kõlvart teatas, et aprilli algusest on muutunud ka laste toitlustamise kord. „Hakkame toidupakke jagama nädalaks, et ei peaks kohal käima iga päev ja oleks vähem kontakti. Sellel nädalal saab veel iga päev süüa, aga järgmisest nädalat on juba ainult toidupakid,“ teatas Kõlvart.

Linnapea teatas, et Tallinn on märtsi algusest iseseisvalt tarninud isikukaitsevahendeid ja teisipäeval jõudis kohale esimene suur kogus kaitsevahendeid. „Jagame neid haiglatele teistele hoolekandeasutustele,“ sõnas ta ja avaldas lootust, et selle või järgmise nädala jooksul jõuavad kohale ka teised osad tellitud kaubast. „Peame arvestama sellega, et vajadus lähiajal ei vähene vaid pigem kasvab. Loodame, et riik teeb ka suure tellimuse ja jagab seda ka tallinna linnaga. Peab tunnistama, et Tallinn ei saa alati abi, mis oleks proportsioonis elanike arvuga. Ilmselt ei ole keegi unustanud, et kolmandik Eesti kodanikke elab Tallinnas,“ rääkis linnapea.

Riisalu lisas, et ainus kohalik maks, mida praegu rakendatakse on reklaamimaks ja mis toob igal aastal linnale ligi 5 miljonit eurot. Seda maksu plaanitakse langetada 50 protsendi võrra. Ka tema kinnitas rendipindade vähendamise ja tühistamise otsust.