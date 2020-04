Lähenemiskeeldu rikkunud mees võeti vahi alla 

Kahtlustatav õigustas enda käitumist sellega, et kannatanu oli nõus lähenemiskeelu rikkumisega.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ragnar Plistkini sõnul reageerib prokuratuur lähenemiskeelu rikkumistele täie tõsidusega. “Prokuratuur on seisukohal, et kohtuotsusega kohaldatud lähenemiskeeld on kehtiv ja täitmiseks kohustuslik niikaua, kuni kohus ei ole lähenemiskeelu tühistanud või selle tingimusi muutnud ning rikkumisele järgneb vastutus,“ selgitas prokurör Plistkin.