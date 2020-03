Suletud ilusalongide kliendid nõuavad salajasi vastuvõtte: mu küüned on koledad! 

„Vaid neid punkte järgides saame me olla kindlad, et oleme teinud endast oleneva, et meie kliendid ja töötajad oleks hoitud,“ ütles salongi esindaja. Et tegu on väga nakkava viirusega, siis sajaprotsendilist nakkuskindlust salong loomulikult lubada ei saa. „Aga anname endast kõik, et leviku võimalust minimaalsena hoida.“