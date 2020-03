KODUÕPE: mures lapsevanemad pöörduvad andmekaitseinspektsiooni  

Andmekaitse inspektsioon on saanud sel teemal mitmeid pöördumisi lapsevanematelt, kel on tekkinud küsimus, et kas kõikide äppide nutiseadmesse laadimine on vajalik. Nimelt on osa õpetajaid nõudnud ka väiksematelt koolilastelt, et nood laadiksid alla äppe, mille vajalikkuse seab aga osa vanemaid kahtluse alla. Muret tekitab sageli ka see, kui usaldusväärsed on sotsiaalmeediaplatvormid, -grupid vms.

„Tõepoolest, sageli ei pruugi tasuta masskasutusse suunatud platvormid ja ka nutiseadmete äpid andmekaitseliselt olla lõpuni usaldusväärsed. Usaldusväärsust aitab tõsta andmekaitsetingimuste olemasolu ja seda sellises esituses, et ka tavainimene on võimeline dokumendi sisust aru saama," rääkis AKI avalike suhete nõunik Signe Heiberg. „Üldteada on, et ka äpid on mõnikord väga usinad isikuandmeid koguma. Siinkohal on hea näide kalkulaator, mis nõudis pääsu kõikidele telefonikontaktidele," märgib Heiberg.

AKI paneb inimestele südamele, et e-keskkondade kasutamise eel on alati vajalik mõelda, kas teenus on piisavalt turvaline. Üldiselt on koolid teinud turvalisi valikuid ja vanem võib kooli usaldada. Võimalikeks probleemideks võivad olla vabavarana kättesaadavad suhtlemisrakendused, millel puuduvad isegi kasutustingimused, sh andmekaitsetingimused, sel juhul on aga võimalik andmete leke.