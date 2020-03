KOLMAPÄEVAL JÕUSTUB APTEEGIREFORM! Uksed sulgeb 25 apteeki, 468 jäävad avatuks 

25 apteegi omanikud on teada andnud, et nad ei soovi apteegiteenusega jätkata. Nende seas on haruapteeke, mis ei pakkunud kogu apteegiteenust, vähem on põhiapteeke. Need apteegid on asunud linnades, kus apteegiteenuse kättesaadavusega probleeme ei ole. Suletavad apteegid asuvad järgmistes linnades: Tallinn (7), Tartu (5), Kohtla-Järve (2), Pärnu (2), Tapa (2), Rakvere (2), Narva (1), Viljandi (1), Põlva (1). Maardu (1), Sillamäe (1).