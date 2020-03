Kodus viibimise kohustus on 8200 eestlasel, seda on rikutud 170 korral 

Politseil on nimekiri kõigist neist, kes peavad karantiini tõttu kodus olema. Rakvere politseijaoskonna juht Katrin Satsi rääkis "Ringvaates", et kodus olemise kohustus on praegu 8200 eestimaalasel, mida teisipäeva õhtuse seisuga on rikutud 170 korral, vahendab ERR-i uudisteportaal.