Tähelepanelik kodanik aitas kinni pidada narkojoobes autojuhi 

„Pühapäeval tuli Häirekeskuse numbrile 112 kõne, et Narva kesklinnas asuva söögikoha juures on sõiduauto Volkswagen, mille roolis on joobes mees. Politsei reageeris sündmuskohale ja pidas kinni 49aastase autojuhi, kelle joove oli nii suur, et oli põhjendatud kriminaalmenetluse alustamine,“ ütles Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin.