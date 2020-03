139 koeraga polaarjoone taga: noor eestlanna hakkas kelgukoerte giidiks 

Varem teenis naine elatist hoopis kontoritööga. „Vahetult enne Rootsi kolimist töötasin puurkaevusid puurivas ettevõttes, kus aitasin ehitusega seotud dokumendihaldusega.“

Pikad päevad tundras

Uus elukorraldus erineb kontoriajast kardinaalselt. „Tööpäev hakkab meil kell 7,“ kirjeldab ta. Kõigepealt toidetakse koerad ja puhastatakse nende aedikud – koeri on Maiu kennelis tervelt 139. Siis peetakse kiire koosolek, kus arutatakse päevaplaani ning seejärel on aeg esimese koeratuuri ette valmistamiseks, mis tavaliselt algab kell 9.30. Külaliste arvust oleneb, kas tuur tehakse üksi või mitme giidiga koos.

„Võtame külalised kelgule istuma ja viime tuurile, kus läbime nii metsa, raba kui ka ületame külmunud Torne jõe. Poole peal teeme väikese kohvi- ja teepausi, kus minu kui giidi vastutus on kiirelt lõke üles teha ning seal peal siis kohvi ja teed keeta.“

Maiu räägib, et päevad võivad omavahel palju erineda, sest tuurid on erineva pikkusega – lühikesest kohvituurist mitmepäevaste matkadeni. Ent tööd on palju olenemata sellest, kas ööbitakse kodus või kaugemal asuvates tuurimajakestes. Koerte toitmine, kuutides märja heina kuiva vastu vahetamine, koerte küünte lõikamine, hoonete-, varustuse- ja rajahooldus. Et töö on füüsiliselt raske ja toimub külmas ilmas, vajub Maiu voodisse juba kella üheksa või kümne ajal.

„Hoolimata temperatuurist või lumetormist teeme meie ikka tööd ja kanname koerte eest hoolt. Kuid kõik see on väärt seda tunnet, kui olen kelgul ning ainuke asi, mida kuulen, on koerte käppade vaikne tümpsumine vastu lumerada. See tunne on ühtaegu nii vabastav kui ka maa peale tagasi toov. Vabaduse tunne, meeskonnatöö tunne, silmis kaunis Lapimaa loodus,“ kirjeldab Maiu.

Millised need kelgukoerad siis õigupoolest on? Maiu selgitab, et alaska husky erineb sellest, millisena me enamasti huskyt ette kujutame. „Nad on siberi huskydest kiiremad ja vastupidavamad, eriti pikkadel distantsidel. Nende karv, suurus ja silmavärv võib erineda, sest alaska husky puhul ei ole oluline nende välimus, vaid soov joosta ja tõmmata; vastupidavus ja kiirus; sõbralikkus, hea söögiisu, vastupidavad käpad ning võime väga külmade ilmadega õues töötada.“