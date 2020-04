Sotsid | Kuidas tagab valitsus psühholoogilise kriisiabi? 

Üldine ärevuse tase on ühiskonnas praegu väga kõrge ning infotulv suur, toobi annavad negatiivsed uudised. Inimesed väldivad igati põhjendatult sotsiaalseid kontakte ja seni harjumuspärane näost-näkku suhtlemine on sageli asendunud üksiolekuga. Teisalt on karantiin surunud kümneid tuhandeid peresid koduseinte vahele, kus lapsed ja vanemad peavad päevast päeva koos olema.

Kui maal ja eramajades elavatel lastel ja nende emadel-isadel on liikumisvabadust rohkem, siis magalarajoonide korterite elanike seis on märksa keerukam. Kujutagem ette teismelisi, kes on sunnitud peagi juba kuu aega olema enamiku ajast oma toas. Sageli elab koos kolm põlvkonda, mis tähendab vajadust kaitsta riskirühma kuuluvaid vanemaid pere liikmeid. Nii need emotsioonid kuhjuvad.

Hirmu ja ängi tekitab pidev nakatumise oht. Inimesed muretsevad oma lähedaste tervise ja võimaliku töökoha kaotuse pärast. Meid kõiki vaevab teadmatus, mis saab edasi ja millal see kõik lõpeb.

Ühelt poolt valitseb ühiskonnas ootus tugevate lahenduste järele ja valmisolek aktsepteerida karme reegleid. Seda ootuses, et need võimaldavad võimalikult ruttu pöörduda tagasi tuttava ja turvalise elu juurde. Kui aga piirangud kehtivad pikalt ja kindlust tuleviku suhtes ikka ei tule, siis tekib pahameel. Keegi peab ju süüdi olema.

Ühiskondlikku valmisolekut ja meeleolusid tuleb seega arvestada ka kriisi lahendamise meetmeid kavandades. Ilma selleta soovitud tulemust ei saa. Mida kauem sotsiaalse isolatsiooni nõuded ja teised piirangu kestavad, seda rohkem on neid inimesi, kes vajavad asjatundlikku nõu, võimalust rääkida oma ärevuse mahavõtmiseks ja soovitusi olukorraga toimetulekuks.

Praegu on jagatud päris laialt infot, millal pöörduda häirekeskusesse ja millal perearsti nõuandetelefoni poole. Neile numbritele helistades psühholoogilist nõu ei saa, küll aga koormavad abivajajad neid liine oma murekõnedega. Vajadus sellise psühholoogilise toe järele kasvab kardetavasti juba lähinädalatel hüppeliselt.

Samuti on meil arvukalt inimesi, kes osalevad otseselt kriisi lahendamises või töötavad töökohtadel, kus nakatumise tõenäosus on suurem. Olgu nendeks siis müüjad, politseinikud või tervishoiutöötajad, aga ka need kaitseliitlased, kes on kas ajutiselt piiril või siis Saaremaal turvalisust tagamas. On väga tähtis, et eesliinitöötajate töövõime säiliks ning nakkusoht ja mure ei põhjustaks nende läbipõlemist.