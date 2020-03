Putinil kätt surunud arst nakatus koroonaviirusega 

Moskva äärelinnas asuv nakkushaigla on üks neist, kuhu võimud otsustasid paigutada osa Venemaal koroonadiagnoosi saanud patsientidest. Haigla peaarst, doktor Deniss Protsenko sattus oma tööd tehes ise viiruse ohvriks. Mees kinnitas oma haigestumist ka Facebookis. Tema sümptomid on piisavalt kerged, et mitte segada tal tööd tegemast. Doktor Protsenko otsustas enda sõnul mitte koju minna, vaid jääda karantiini oma kontorisse ning jätkata seal kaugtöö tegemist.