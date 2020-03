Juhtkiri | Kas apteegireform paneb viiruse ajal apteegid kinni? 

Sest sulgemisest on teatanud vaid 24 apteeki, ja needki asuvad linnades, kus apteeke on rohkem kui üks. Sestap pole enam põhjust karta, et maainimesed – eriti keset viirusepuhangut! – apteegireformi tõttu ravimiteta jääksid.

Muidugi on põhjendatult nördinud kõik, kelle jaoks seni kõige lähemal asunud apteek juhtub olema just nende 24 suletud ravimipoe seas. Oleks see vaid üks halb aprillinali, võivad mõelda näiteks Kohtla-Järve Oru linnaosa elanikud, kes jäävad esialgu apteegita. Kas selle mure oleks lahendanud reformi jõustumiskuupäeva edasi lükkamine riigis viirusepuhangu pärast kehtestatud eriolukorra tõttu, nagu soovisid ketiapteegid, on aga kaheldav.