Kodukontori ja lapse kodukooli möllus pole aega kokata? Nutikad pajaroad päästavad päeva! 

Praegusel ajal vajavad paljud lapsevanemad toite, mis valmiksid võimalikult kiiresti. Blå Bandi pajaroogade puhul tuleb pliidi ees veeta minimaalselt aega (ainult aeg-ajalt segada), kuid maitse ei reeda seda. Niisiis on lapsel kõht täis ja meel hea ning sina saad keskenduda oma töökohustustele.

Loomulikult on ka koroonaviiruse tõttu tekkinud eriolukord pannud meid kõiki vaatama kriitilisemalt oma toiduvarude poole – on mul ikka piisavalt toitu, kui peaksin järsku haigestuma ning ei saa poodi minna või on kauplused kinni?

Toitu varudes tuleb natuke põhjalikumalt mõelda, millist toitu valida. Kana ja kala on küll hea valik toidulauale, kuid läheb siiski kiiresti riknema. Võib-olla konservid makaronide või riisiga? Ka see on võimalus. Üks suurepärasemaid valikuid on Blå Bandi valmisroad, mis ei sisalda maitsetugevdajaid ning põhinevad tippkokkade poolt tehtud retseptidel. Blå Bandi road jätavad valmides mulje justkui oled tunnikese pliidi ääres vaaritanud. Kõik maitsed on suurepäraselt paigas – niisiis kiire, mõnus ja maitsev suutäis. Iga nutikas perenaine (aga ka poissmees) varub kriisiolukorras kappi portsu Blå Bandi valmisroogasid.

Blå Bandi valikus on erinevaid riisi- ja nuudliroogasid ning nüüd on kollektsioon täienenud veel kahe valmisroaga: Indian Korma ja Red Thai.

Katsetasime Blå Bandi uudistooteid ning panime kirja, mis mõtted need meis tekitasid.

Indian Korma – vürtsid ei löö üle pea, vaid on tasakaalus

Mulle tõesti tundub, et Blå Bandi pajaroad on kõige lihtsam viis, kuidas süüa teha! Mitte ühtegi halba sõna pole öelda ning tulemus on kiire ja nauditav.