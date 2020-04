LIIGA PALJU HAISU! Protestivate elanike pingutused kandsid vilja: keskkonnaamet nõuab prügilalt muutusi 

Prügilast leviv võigas lehk on elanikke lämmatanud juba aastaid. Ehkki nad on saatnud abipalveid teele, ei ole ametnikud asja varem tõsiselt käsile võtnud. Prügila on kaebuste peale öelnud, et nad ei ületa lubatud lõhnahäiringut. Pealegi tulevad gaasid kompostimisest, mis on igati keskkonnasõbralik tegevus.