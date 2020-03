Ene Pajula | Kas krooniviirus meile midagi ka õpetab, küsib mammi 

Aga ta ei ole! Mammil on ülepea selline karvane tunne, et jumalad on korraldanud ümarlauanõupidamise – ja jumalaid, kelle poole kummardatakse, on maailmas kümneid, kui mitte sadu – ning otsustanud, et midagi tuleb inimkonna ohjeldamatu kasvu ja veel ohjeldamatuma saastamisega ette võtta. Ja üldse kipuvad nad seal, maa peal, jälle omavahel raskesti tülli pöörama. Äkki on ühine häda see, mis ühendab, näivad jumalad lootvat?

Samal teemal Tervis | Uudised Terviseamet jaotab haiglavõrgu põhja ja lõuna regiooniks, et haigeid ja isikukaitsevahendeid ümber jagada Sellesse viimasesse mammil küll sügavamat usku pole, pigem püüavad suurriigid või need, kes ennast suureks peavad, seda kriisi enda huvides ära kasutada ja teiste vahele tüliõunu loopida. Samas meie oma kohapealsele poliitikale näib see siiski hästi mõjuvat. Iga kord, kui Mart Helme suu lahti teeb, ei tulegi sellest mingit rumalust välja.

Kui ta nüüd suudaks ka oma koolidirektori hoiakust üle saada ja vahetpidamata mitte teisi õpetada, võiks temaga juba päris rahule jääda. Ja kui riigikogu hakkaks ennast ka lõpuks kõrgema võimu esindajana tundma, mitte valitsuse kummitemplina, keda iga minister noomida võib, siis oleks viirusest ka mingit kasu olnud.

Siinkohal ei saa mammi ütlemata jätta, et talle meeldis president Kersti Kaljulaidi sõnakasutus. President nimelt ütles krooniviirus, mis on ometi üks mõistlik sõna selle eluka kohta. Ladina keeles tähendab koroona kas krooni või pärga – niisiis võiks ju rääkida ka pärgviirusest, nagu räägime pärgarteritest.

Muidugi ründas see viirus meid nii äkki ja jõuliselt, et keelekorraldusele polnud kellelgi aega mõelda, aga koroonaviirus? Mammi jaoks tähendab koroona eelkõige seda piljarditaolist mängu, kus kuulide asemel aetakse mööda lauda taga kabenuppe ja mida tema lapsepõlves mängiti igas koolis ja pioneerilaagris. Nüüd, kus me oleme juba kuu aega rääkinud koroonaviirusest, on seda sõna muidugi keeruline muuta, aga mitte ilmvõimatu.

Pilk vaktsiinivaba maailma

Teine asi, millele jumalate ümarlaud näib tähelepanu juhtivat, on see, milline näeb välja vaktsiinitu maailm. Puust ja punaselt, kuigi selles mõttes leebemas vormis, et krooniviirus on sihitud pigem vanainimeste vastu. Aga kas see on nüüd see, mille huvides vaktsiinivastased on tegutsenud, mida nad on oodanud ja lootnud?