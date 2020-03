VIDEO | Indias pihustati koju naasnud rändtöölisi keemilise lahusega 

Bareilly ringkonnakohtuniku sõnul uuritakse videos nähtud tegevust põhjalikult ning kannatanud isikute eest kantakse hoolt. Tema sõnul kästi ametnikel vaid bussid desinfitseerida, ent suures entusiasmis pihustasid nad ka reisijaid. Videost selgus, et ametnikud käskisid inimestel enne desinfitseerimisakti sulgeda enda ja oma laste silmad. Maailma Terviseorganisatsiooni teatel on keemilised desoained pindade puhastamiseks kasulikud, ent inimestele võib see otseses kokkupuutes ohtlik olla.

See pole esimene sarnane video, mis pärast karantiini kehtestamist vöörtöötajate väärkohtlemist kujutas. Kui 24. märtsil riigis karantiin kehtestati, on miljonid inimesed üritanud pärast töö kaotust koduküladesse jõuda – mõned kasutavad selleks valitsuse poolt määratud busse, teised läbivad teekonna jalgsi. Enamik kannatanuid on päevapalgaga töötajad, kes koroonaviiruse puhangu tõttu ametikoha kaotasid. See lüke peaks väidetavalt koroonaviiruse levikut peatama, ent levivad ka hirmud, et tagasipöördujate abil levib viirus veelgi laiemalt.