FOTOD | Kuidas käib töö karantiini ajal Tartu Ülikooli Kliinikumis 

Patsientide parema, kiirema ja ohutuma käsitluse eesmärgil on kliinikum oma EMO töö ümber korraldanud nii, et loodud on kaks eraldi erakorralise meditsiini osakonda, selgitas kliinikumi kommunikatsioonijuht Helen Kaju.

EMO-1 on patsientidele, kelle puhul on varasemast teada diagnoos või kahtlus COVID-19 suhtes.

Mõlemasse EMOsse pöördudes tuleb patsientidel läbida kontrollpunkt. Patsiendid on olnud hoolikad info jälgijad ning jõudnud kenasti õige osakonnani.

Lisaks kahele EMOle, on kliinikumis avatud alates 9. märtsist COVID-19 nakkushaiguste osakond, kus on 26 voodikohta, ent lisaks sellele on tehtud vajalikud ümberkorraldused suurendada osakonna suurust veel 20 voodikoha võrra. Ning kui vajadus peaks veelgi suurenema, siis laiendatakse osakonda veelgi. Neljapäevase seisuga on osakonnas ravil viis inimest.

Intensiivraviosakonnad on korraldanud töö nii, et alates 16. märtsist on olemas eraldi osakond COVID-19 patsientidele ning mitte-COVID-19 patsientidele. COVID-19 patsientide jaoks on hetkel võimalik tagada kuni 31 intensiivravi kohta. Vajadusel on võimalik seda arvu suurendada kuni 45-ni.

Neljapäevase seisuga on intensiivraviosakonnas ravil viis COVID-19 patsienti.