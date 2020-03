VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: kuidas on olukord hariduses ja hooldekodudes? 

Terviseamet: Kuressaare välihaigla peaks alustama tööd neljapäeval

Popovi sõnul tegeleb terviseamet kaitseväe välihaigla püstitamisega Saaremaal. „Ettevalmistused käivad tiheda koostööga Kuressaare haiglaga,“ seletas Popov ja lisas, et nende prognoosi järgi algab välihaiglas töö neljapäeval. Välihaigla tööd hakkab juhtima Kuressaare haigla juhatus.

Popov kinnitas, et välihaiglas on olemas küll hingamisaparaadid. „Selle kohta küsivad isegi meedikud. Kõigepealt, kõik Kuresaare haiglasse sattunud raskes seisus patsiendid tuuakse mandrile PERHi. Abi pakkus ka Tartu Ülikooli kliinikum. Need, kes ei vaja intensiivravi, need jaotatakse vastavalt olukorrale. Neid võib aidata Lääne-Tallinna nakkuskliinik, Pärnu haigla ja osad jäävad Kuressaare haiglasse,“ lisas ta.

„Tean, et täna on meedias liikunud info, et tervisemaet keelab haiglatel avaldada andmeid koroonaviiruses patsientide kohta. Ma tahan seda kommenteerida. Me lähtume sellest, et COVID-19 seonduvad andmed on väga tundlik info, mis võib tekitada ühiskonnas emotsionaalseid reaktsioone. Soovime, et ei leviks segane info. Meie küsime igal hommikul haiglatelt neid andmeid. Need peaks kella kaheksaks igal hommikul laekuma. Me paneme need kokku ja hiljem edastame need ka avalikkusele. Me ei keela oma kolleegidel midagi avalikustada, aga palume, et nad teeksid seda koostöös meiega,“ selgitas Popov.

