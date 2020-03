ERILINE SÕPRUS KOROONAKRIISI AJAL: eakas pensionäripaar kohtub iga päev Taani - Saksa piiril 

Paar tutvus täiesti juhuslikult kaks aastat tagasi, kui Karsten küsis Gallehusi Ingalt, kas tema vana tuttav Kirsten elab veel selles majas? Inga vastas, et ei ela, sest kolis Tønderisse. Karsten andis sellepeale algselt Kirstenile mõeldud suure lillekimbu Ingale ja kutsus ta enda poole Süderlügumisse külla. Naine nõustus ja neist said suured sõbrad.

Koos on tehtud kaks laevareisi: üks Reini ja Moseli jõel ning teine Doonaul. Planeeritud oli juba kolmaski reis, kuid sellele tõmbas kriipsu peale koroonaepideemia.

Nüüd rõõmustavad nad kohtumiste üle Taani - Saksamaa piiril ja kinnitavad, et ainult telefonisuhtlusest ei piisa. Nüüd ootavad nad aega, mil piir taas avatakse ja saab jälle hakata vastastikku teineteisel külas käima.

Igapäevased kohtumised piiril tegid Inga Rasmusseni ja Karsten Tüchsen Hanseni üle maailma tuntuks. Inga, kes on kolme tütre ema, rõhutab, et nad on Karsteniga sõbrad ja abielluda nad ei kavatse.