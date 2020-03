Miks võttis Maaleht maha intervjuu, mis räägib koroonaviiruse ravimisest õige kummalisel moel 

C-vitamiini mõjukuse kohta koroonaravil on ilmunud artikleid ka siin-seal välismaises meedias. Samas on mitu tunnustatud spetsialisti seda nimetanud ebateaduseks. Kümneid tuhandeid lugejaid paelunud vitamiiniloo veebist mahavõtmise peale elavnesid muidugi loo autorid, kes nägid selles peavoolumeedia katset tsenseerida "õiglast ja ravimifirmade lobist vaba" alternatiivmeediat.

Artikli üks autoritest – Rea Raus – kirjutab sotsiaalmeedias, et intervjuu oli tehtud Hiina arsti ja teadlasega, kes töötab koos rahvusvaheliste kolleegidega Shanghais koroonaviiruse raviga. Intervjuus räägib dr. Richard Z. Cheng, kuidas Shanghais on Covid-19 puhul kasutusele võetud ravimeetod, mis näeb ette C-vitamiini kõrgendatud doose. Kõnealune ravi pidi arsti sõnul mõjuma isegi raskete haigusnähtudega patsientidele.

Maalehe peatoimetaja Andres Eilart ütleb, et intervjuu võeti maha, kuna see vajas parema arusaadavuse huvides veel mõne detaili täpsustamist ja laiendamist. Küsimustele, kas ta oli peatoimetajana artikli ilmumisest teadlik ja kas lugu on plaanis veel avaldada, Eilart vastata ei soovi.

Rea Raus on Eesti kasvatusteadlane, kes on kirjutanud artikleid jätkusuutlikkuse ja ökoloogilise hariduse teemadel. Raus on muu hulgas avalikult sõna võtnud ka vaktsiiniteemal. Jaanuaris kirjutas Raus Facebooki grupis "Ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimed", kuidas Eesti terviseamet ei ole nõus arendama konstruktiivset ja teaduspõhist diskussiooni vaktsiinide ohutuse ja kõrvalmõjude üle. "Ometi peaks vaktsiinide ohutus olema terviseameti üks prioriteete ja huviobjekte, lisaks sellele elanikkonna teavitamine ja harimine selle kohta, et vaktsiinidel võib ja esineb kõrvaltoimeid, mis kohati võivad olla ka väga rasked," avaldas Raus arvamust.