Terviseamet: me ei ole keelanud haiglatel haigestunute kohta infot avaldada 

„Seega, kui iga haigla annab vahepealsel ajal välja oma numbreid, siis see tekitab põhjendamatut segadust numbritest ja seab avaldatud numbrite usaldusväärsuse kahtluse alla. Seepärast oleme selguse huvides palunud haiglal mitte väljastada infot selle kohta mitu koroonapatsienti konkreetses haiglas ravil viibib ja mitu tervenenud patsienti on koju saadetud ning infot koroonapatsiendi varasemate krooniliste haiguste kohta, kuna tegemist on delikaatsete isikuandmetega,“ jätkas terviseamet.

Terviseameti hinnangul peame arvestama, et Eesti väiksuse puhul on paljud patsiendid tuvastatavad. „Samuti oleme palunud mitte avaldada infot patsiendi haigestumise üksikasjade kohta, sest selle kaudu võime tahtmatult avaldada ka tema perekonnaliikmete delikaatseid isikuandmeid, milleks tervislik seisund on. Samuti on terviseamet palunud haiglal mitte väljastada infot patsiendi surma kohta, et oleks võimalik eelnevalt teavitada lahkunu lähedasi. Esimese surma puhul juhtus kahetsusväärne lugu, kus ajakirjanikel oli info enne, kui oli teavitatud lähedasi,“ selgitas terviseamet.