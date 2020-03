Ossinovski: valitsus sai kriisi esimeses etapis hästi hakkama, aga strateegilist plaani pole 

Eriolukorra praeguste piirangute nõrk koht on tema hinnangul see, et neil puudub strateegiline pikemaajaline vaade, kirjutab ERRI uudisteportaal. Ossinovski hinnangul ei ole ükski praegustest meetmetest tingimata vale ning ta rõhutas, et viirusetõrje esimeses etapis sai Eesti märkimisväärselt hästi hakkama nii poliitiliselt otsustuste tasandil kui ka ametkondlikult.

