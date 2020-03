Euroopa Komisjon lubab Eestil 1,75 miljardi euroga majandust turgutada 

Konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager sõnas: „Eesti kavad mahus 1,75 miljardit eurot võimaldavad anda laenudele riigigarantii ja anda laene soodsatel tingimustel. Need aitavad ettevõtetel katta kiireloomulist käibekapitali- ja investeerimisvajadust ning jätkata oma tegevust praegusel raskel ajal. Jätkame tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada riiklike toetusmeetmete õigeaegne, koordineeritud ja tõhus võtmine kooskõlas ELi eeskirjadega.“

Kavade hinnanguline kogueelarve on 1,75 miljardit eurot ning nende alusel antakse kas riigigarantiisid olemasolevatele või uutele laenudele või laene soodsatel tingimustel. Kavade eesmärk on aidata ettevõtetel katta kiireloomulist käibekapitali- või investeerimisvajadust.

Komisjon leidis, et Eesti meetmed on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Need tingimused on eelkõige järgmised: I) aluseks olev laenusumma ettevõtte kohta sõltub tema likviidsusvajadustest lähitulevikus, II) garantiisid antakse ainult käesoleva aasta lõpuni, III) garantiisid antakse maksimaalselt kuueks aastaks ning IV) garantiitasupreemiad ja intressimäärad ei ületa ajutises raamistikus ettenähtud tasemeid.