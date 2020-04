UMBLUU: Hiina promob koroonaravimina karusappi 

Ameti kummastav soovitus tuleb vähem kui kuu aega pärast seda, kui Hiina viimaks keelustas eksootiliste loomadega kauplemise toiduna. Teatavasti sai koroonaviirus alguse Wuhani turul, kus oli kõiksugu elukaid, nii surnud kui elusaid. Inimesteni on koroonaviirused otsapidi jõudnud nahkhiirtelt, kes on ise juba arenenud sinnamaani, et neid viirus ei sega, kirjutab The New Yorker. Teadlaste sõnul on koroonaviirused nahkhiirtega koos arenenud võib-olla lausa eelajaloolistest aegadest saati.