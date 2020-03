Oliver Lomp | Profisporti ei tehta enam. Aga mis siis? 

Kadunud on hommikud, mil teed argipäeval silmad avanuna ühe esimese asjana lahti telefoni, et vaadata, mis öösel NBAs või NHLis toimus. Tööpäeval – mis siis, et kodukontoris – ei raiska sa enam iga poole tunni tagant aega online-uudiste seas rullimisele, et otsida Cristiano Ronaldo sõbratari tissivälgatuse ja Ott Tänaku konkurendi vahvast (loe: tegelikult mitte vahvast, vaid täiesti suvalisest) Instagrami-pildist tehtud uudiste vahelt mõnd asjalikku nuppu.