Eesti uudised Kas ajateenistus võib koroonakriisi tõttu venida ka mitu kuud pikemaks? Kristjan Väli , täna, 20:19

AJATEENISTUSES: Mullu suvel ja sügisel ajateenistusse astunud meeste ja naiste teenistus kestab tavapäraselt kuni mai lõpuni, seejärel määratakse nad reservi. Foto on tehtud õppusel „Kevadtorm 2019“. Foto: Teet Malsroos

Kulutulena on levima hakanud jutt, et ajateenistus venib eriolukorra tõttu mitu kuud pikemaks, kui plaan ette näeb. Kas on alust arvata, et riigi turvalisuse huvides tehakse säärane samm?