GALERII | PIILU SISSE! Kaitseväe välihaigla hakkab Kuresaares tööle 2. aprillist

“Tegu on unikaalse haiglaga, mis on algselt mõeldud kasutamiseks sõjalise konflikti korral. Konteiner-välihaigla koos kaitseväe ja tsiviilpersonali ning kuni 20 intensiivravi ja kuni 40 täiendava voodikohaga annab olulise toe Saaremaa haiglale vajaliku intensiivravi võimekuse tõstmiseks,“ ütles kaitseminister Jüri Luik. Kaitseministri sõnul on haigla valmis Saaremaal patsiente vastu võtma alates 2. aprillist.