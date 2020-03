Seisukoht | Pandeemia kui isiksuse ja IQ-test 

Ühed tormavad soodushinnaga ketse ostma, teised ei söanda toidupoodigi minna. Ühed leiavad, et kodus olemine on üle jõu käiv kangelastegu, teised saavad aru, et see on lihtsalt vajalik. Ühed usuvad, et koroonaviirus on fiktsioon, teised spetsialiste. Ja nende äärmuste vahele mahub loomulikult tohutu hulk kolmandaid ja neljandaid variante.