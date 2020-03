Koroonakriis annab Eesti majandusele vähemalt 600 miljoni euro suuruse põntsu veel ka järgmisel aastal 

Eelarvetasakaalu prognoos Foto: Rahandusministeerium

Kuigi ministeeriumi hinnangul on võimalik, et majandus pöörab järgmisel aastal taas tõusuteele, ei tasu siiski unustada, et koroonakriisi mõjud kestavad majanduses edasi – töötuse kasv tähendab väiksemat tulu- ja sotsiaalmaksu laekumist, ettevaatlikult kulutavad inimesed ei too riigile sisse ka käibemaksu. See tähendab, et juba saab ennustada, et järgmisel aastal on riigi maksutulud üle 600 miljoni euro võrra madalamad 2019. aasta seisust.