Kajar Kase | Sa oled nakatunud koroonaviirusega! 

Sa pole kellegagi kokku puutunud, kellel oleksid sümptomid? Hästi. Aga arvesta, et nendega võib olla täpselt sama lugu. Ja mõtle ka selle peale, et nemad mõtlevad sinust samamoodi. Kujutle, et just Sina oled see, kelle pärast mõni su pereliige, sõber või töökaaslane haiguse saab ja, hoidku selle eest, haiglasse satub, sest ta ei suuda enam ise hingata. Itaalias räägitakse selliseid lugusid tuhandetes.

Hirmutamine on vajalik

Sa pole üldse mitte kellegagi kokku puutunud? Tubli! Aga kahjuks on nii, et piisknakkus levib ka pindadelt. Katsud õues midagi, pärast puudutad oma nägu – minu meelehärmiks selgub, et isiklikult teen seda umbes 79 000 korda päevas ja tõsise enesekontrolli tulemusena on tugev 500 neist võimalik elimineerida – ja ongi käes.

Reaalsus on see, et kui sümptomeid ei ole, siis Sa ei saa ka teada, et oled viiruse saanud. Ja õige ka, meie käsutuses olevad 1000 testi kuluvad juba raskelt haigete inimeste peale või sümptomitega eesliinitöötajatele, kellel ei ole võimalik lihtsalt koju jääda.

Lugesin ühe naise lugu, kelle mees haigestus viirushaigusesse ning pidi tema ja ta tütrega ühes korteris edasi elama (tegevus toimus New Yorgis, kus haiglates pole ruumi, kui haigel just päris tugevaid hingamisraskusi ei ole). Ta kirjeldab, kuidas ta desinfitseerib obsessiivselt kõike, mida abikaasa on puudutanud, ise päevade kaupa elutoa põrandal magades ja aeg-ajalt kontrollides, kas mees oma voodis ikka veel hingab.

Ja muretseb, et kui tema ka sama haigeks jääb – oled nii nõrk, et vetsu minemisega on raskusi ja süüa ei taha mitte midagi, ainult värised ja higistad –, mis siis nende lapsest saab. See ei ole naljakas, aga see võib meie kõigiga neil päevil juhtuda. Kas ma hirmutan teid? Ma loodan küll.

Käitu nagu haigestunu