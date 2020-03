RIIGIKOGU IKKA EI PUHKA! Lisaeelarve tõttu kutsutakse parlament kokku 

Riigikogu teate kohaselt on täiendava istungi päevakorras rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu kolmas lugemine. See on aga vaid formaalne sisu. Tegelikkuses kutsutakse istung kokku, et kiirendada lisaeelarve menetlemist ehk et riik saaks kiiremini suunata raha kriisiaja majanduse elavdamisse.