KOROONAVABA: Prints Charles teatas, et sai terveks 

Suurbritannia valitsuse kehtestatud karantiini pikkus on seitse päeva, mitte kaks nädalat. Väga kergete koroonaviiruse sümptomitega prints Charles (pildil) on kuningapere esindaja sõnul praeguseks juba tugeva tervise juures ning printsi ihuarst leidis, et Charles ei pea enam teistest eraldatud olema.