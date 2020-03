Ameeriklanna sai Covid-19 ravi eest röögatu haiglaarve 

Haiglaskäik läheb talle kokku maksma 34 927 dollarit ja 23 senti ehk kusagil 31 688 eurot. Koroonaviiruse test ise maksis vaid 907 dollarit, kuid kopsupõletiku ravi, röntgen, hapnikuga varustamine ja kõik muud protseduurid kokku tõstsid arve selliseks, et Danni sõnul läheb tal paar aastakümmet, et see summa ära maksta. Ainuüksi haiglateenuste (voodikoht, toit jms) arve ületas 3000 taala. Arve summa ületab tema õppelaenude summasid, nii bakalaureuse- kui magistrikraadi eest.