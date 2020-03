Eesti uudised Eestit tabas malaaria? Eesti Ekspressi lugu põhustas Covid-19 "imeravimi" ostumöllu Liina Hallik, Priit Pärnapuu , täna, 15:35 Jaga: M

Apteekides kahanevad malaariarohu kogused tohutu kiirusega. Kas koroonaviirusele on lõpuks ravim leitud? Foto: Mari Luud

Meditsiiniringkondades levib kulutulena info malaariaravimist, mis aitab väidetavalt ka koroonast terveneda. Ameerika arstid on asunud ravimit suurtes kogustes enda ja pereliikmete jaoks varuma ja ka Eesti apteekides on selle saadavus järsult langenud. Ravimiamet ja haiglad kinnitavad, et range arstliku järelevalve all kasutatakse ravimit koroona raviks Eestiski.