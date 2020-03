VÄGIVALD JA SÜGELEVAD NÄPUD: Jõhvis võeti vahi alla 17aastane noormees 

Noormehele on esitatud kahtlustus selles, et 19. märtsil viskas ta Kohtla-Järvel Ravi tänava maja juures 16aastast noormeest kivide ja pudelitega. Lisaks kahtlustatakse teda 16. jaanuaril ja 14. veebruaril Kohtla-Järvel Kalevi tänaval toimunud õhkrelvast laskmisest. Esimese juhtumi puhul tulistati õhkrelvast kolme liinibussi aknaid ning teisel juhul tulistati õhupüstolist 12aastase poisi suunas, mille tagajärjel sai poiss kannatada. Samuti on 17aastane noormees Jõhvis Rakvere tänava kauplusest varastanud ligikaudu 69 euro eest alkoholi.

Noormeest on varasemalt ühel korral kriminaalkorras karistatud tingimisi vangistusega katseajaga üks aasta käitumiskontrolliga lisakohustusega mitte tarvitada alkoholi, narkootikume, jätkata õpinguid põhihariduse omandamiseks. Lisaks on tal mitu kehtivat väärteokaristust.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Sergei Listov taotles noormehe vahistamist, sest ta muutub ühiskonnale aina ohtlikumaks ning on ammendatud kõik võimalused takistamaks tal uute kuritegude toimepanemist. Pärast 16. jaanuaril toimunud bussidesse tulistamist võeti ta vahi alla 25 päevaks. „Äärmiselt kahetsusväärne on see, et vahetult peale arestimajast vabanemist, soetas ta endale uue relva, mida kohe ka kasutas, tulistades sellega erinevates avalikes kohtades sh teiste inimeste suunas, millega kohutavalt hirmutas neid“, lisas abiprokurör Listov.

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant selgitab, et tegemist on noormehega, kes on politsei huviorbiidis olnud juba pikemat aega. „Kogutud tõendid näitavad, et tegu on noormehega, kes paneb toime erinevat liiki süütegusid, mõjutades seeläbi kogukonna turvatunnet. Noormehe teod mõjutavad üldist õiguskorda ka laiemalt, sest ta kaasab ja mõjutab teisi noori süütegusid toimepanema,“ lisas Kliimant.

Jaoskonna juht lisas veel, et tulenevalt eriolukorra piirangutest pöörab politsei veelgi jõulisemalt tähelepanu noorte tegevusele, püüdes erinevate võimalustega mõjutada ja tõkestada riskikäitumisega noortest tulenevaid riske. "Loodan, et vahistamine kõnetab kõiki riskikäitumisega noori ja nende vanemaid, kes tuletavad neile meelde, et ei saa ega tohi valimatult avalikus ruumis tegeleda süütegude toimepanemisega, ilma tagajärgeteta ja vastutuseta,“ ütles politseikapten.