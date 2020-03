Kiri, millega põhjendati TÜ Kliinikumi juhi vallandamist 

Kahjuks ei kao viirus ega selle järelmõjud ka eriolukorra lõpetamisel, mil iganes see juhtub. Mistõttu nõuab Kliinikumi käigushoidmine ja hädavajaliku taseme hoidmine ulatuslikke ettevalmistusi kõigis kliinikutes ja teenistustes. See kõik peab toimuma plaanipäraselt ja koordineeritult ning on Kliinikumi juhtkonna käesoleva aasta suureks eesmärgiks.

Kliinikumi juhtimis- ja struktuurireformiga minnakse kindlasti edasi pärast kriisi tipu möödumist. Kuigi tööpere kaasamine ei ole lähikuudel võimalik soovitud viisil ja mahus, saab ja peab jätkuma planeerimine ja sisulised ettevalmistused. Nõukogu on teadlik osade töötajate kahtlusest, et nüüd jääb vajalik struktuuri- ja juhtimisreform toppama või realiseerub lahjendatud kujul. Kinnitame, et nii see ei ole! Muutused tulevad nii struktuuris, juhtimise põhimõtetes kui karjäärimudelis seni kavandatud ulatuses ja mahus.

On ilmne, et eskaleeruv epideemia on juba toonud esile probleemid, mida me seni ei tajunud ja mis on täiendavaks sisendiks struktuuri- ja juhtimisreformile. Uuteks võtmesõnadeks on paindlikkus, kohanemine ning noorte arstide initsiatiivikuse ja kaasalöömise tahte võimestamine koostöös kogemusega ning tuginedes väärikatele kollegiaalsetele suhetele. Need on väärtused, mis aitavad Kliinikumil hakkama saada nii selles kriisis kui ka pikaajaliselt Eesti tervishoiu lipulaevana.