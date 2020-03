Hiinast oodatavad maskid pole veel kohal, Eesti tellib hiigelhankega kuu jagu kaitsevahendeid

„Lisaks suuremale tarnelepingule Hiina ettevõtjaga on meil töös mitu tellimust, sõlmitud kolm lepingut ja töös veel mitu lepingut. Nendes lepingutes on põhimõte, et maksame siis, kui kaup kohal ja kontrollitud,“ kommenteeris riigihalduse minister Jaak Aab.

Minister teatas möödunud nädalal ka läbirääkimistest, mille tulemusel soovitakse Hiinast tellida hiigelkogus isikukaitsevahendeid. „Eelmisel nädalal Hiina ettevõttele tehtud suurtellimusega hangime 7,6 miljonit kaitsemaski. Lepingus on ka suurtes kogustes kindaid, kaitseülikondi, kaitseprille ja teisi kaitsevahendeid. Kokku kogu riigi ühe kuu vajadus. Tellimuse kogumaksumus on 11,4 miljonit dollarit. Tellimus valmib 10-20 päevaga, kuid on tõenäosus esimene osa tarnest saada ka varem. Täna on tootja teatanud, et esimene osa on tõenäoliselt valmis reedeks. Siis korraldame selle transpordi Eestisse,“ kinnitas minister Õhtulehele.