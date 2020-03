ÕL VIDEO | Maskitootja pani Sillamäe maailmakaardile 

Tehase päevatoodang on tõusnud 10 000 maskini päevas ning teise vahetuse jaoks töötajate leidmisel plaanitakse valmistada 20 000 maski päevas. Terviseametiga sõlmitud lepingu järgi lähevad need kõik riigile. „Nad on valmis võtma kõik maskid, mis jõuame toota ja enamgi veel,“ ütleb ettevõtet 10 aastat juhtinud Araik Karapetjan. Mehe telefon on arusaadavalt punane, ta toodab hetke kuumimat kaupa. Keset intervjuud saab Karapetjan kõne riigikantseleilt, kellele mees kinnitab, et tehas töötab nii kiiresti kui võimalik.