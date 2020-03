VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: terviseamet paneb rõhku viirusetõrjele hooldekodudes, maksuvõlglased ei pea tasuma intressi 

Järgmiste sammude planeerimisel on Lubi sõnul oluline see, mis toimub tervisevaldkonnas. Kui inimesed ei saa liikuda, siis ei saa ka majanduses mingeid järeleandmisi teha. „Millal tulevad järgmised sammud? Seda on vara öelda. Saan öelda, et kõik mis puudutab turu stimuleerimist, siis ideid on laual väga palju. Me jälgime olukorda,“ lisas ta.

Maksuameti esindaja Laid võttis kokku senised muudatused maksuküsimustes. Tema sõnul on arusaadav, et vähenenud või peatunud rahavoolu puhul on vaja tagada paindlikkus. „Esimene suurem samm on see, et alates 1. märtsist kuni eriolukorra lõpetamiseni ei arvestata maksuvõlgnevuste pealt intressi. Soovime, et eriolukorras tekkinud raskused ei saaks ka tulevikus probleemiks,“ seletas ta. Ta lisas, et ettevõtjad esitaksid oma maksudeklaratsioonid siiski tähtaegselt. „Saame aru, et meie riiki ja tervishoidu hoiab üleval maksuraha ja palun, et kõik siiski oma makse maksaksid,“ sõnas ta.