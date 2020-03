Koroonaskandaal nõudis töökoha: Kalle Palling loobus Harku volikogu esimehe kohast 

Reedel kirjutas Eesti Ekspress, et Kalle Palling pidas eelmisel neljapäeval volikogu istungit, olles ise äsja tervenenud koroonaviirusest tingitud haigusest Covid-19. Pallingule heidetakse ette, et ta ei teavitanud enne istungit kolleege läbipõetud haigusest. Volikogu EKRE saadikud olid samas teada andnud, et kavatsevad Pallingut umbusaldada

„Olen otsustanud Harku valla volikogu esimehe kohalt tagasi astuda. See on minu isiklik otsus, mille põhjused on kaugemal, kui tänane päev, ulatudes kohati ebamõistlikult pikaks ja ebakonstruktiivseks kujunenud vaidlustesse Muraste kooli tuleviku, Tabasalu jalgpalliklubi rahastamise ja valla pikaajalise arenguvisiooni teemal,“ selgitas ta. „Volikogu esimehena näen, et minu "samm tagasi" taastaks töörahu ja võimaldaks puhtalt lehelt arutelusid jätkata ja vajalikke otsuseid vastu võtta. Sest praeguses kriisis on meil vaja toimivat volikogu, mis otsiks valla elanike jaoks parimaid lahendusi, mitte ei raiskaks aega lõpututele erimeelsustele ja isiklikele solvangutele. Siin on peeglisse vaatamise koht meist mitmetel.“