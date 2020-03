Eesti uudised ÕL VIDEO | Ihtüoosihaige neiu sai uued kulmud vaid naeratuse eest: „Ilu nimel võib natuke valu kannatada küll!“ Kristiina Tilk , täna, 10:34 Jaga: M

Foto: Mari Luud

Ihtüoosi põdeva noore neiu jaoks pole vahet, kas on hommik või õhtu. Päeva algus ja lõpp on ühtviisi rutiinsed: dušš, keha koorimine ja kreemid. Kehvemal ajal tuleb neid protseduure korrata tiheminigi. Et tütre ellu veidigi päikest tuua, lubas ema tal katta küüned geeliga ning lasta näole joonistada püsivad kulmud. Hea inimene Angela teeb seda tasuta, vaid naeratuse eest.