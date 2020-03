VÕITLUS KOROONAVIIRUSEGA: Rootsi astub endiselt mööda eriteed 

Rootsi valitsus juhindub piirangute kehtestamisel peaepidemioloog Anders Tegnelli soovitustest. Tegnell usub, et Rootsi praegune strateegia on õige ning peaeesmärk võitluses koroonaviirusega Sars-Cov-2 on selle leviku pidurdamine. Kõige olulisem on, et korraga ei haigestuks liiga palju inimesi raskelt.