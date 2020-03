1918. aastal Hispaania gripist tervenenud Hildalt võttis elu koroonaviirus 

Tegemist on seni vanima koroonaviiruse ohvriga Suurbritannias. Pühapäeva õhtuks oli Suurbritannias haigusesse Covid-19 surnud 1288 inimest ja registreeritud 19 522 nakatunut.

The Guardina kirjutab, et Hilda Churchill oli sündinud 1911. aastal enne Titanicu uppumist. Seitse aastat pärast naise sündi puhkes maailmas Hispaania gripi nime all tuntud epideemia, mis võttis elu 30 - 100 miljonilt inimeselt.