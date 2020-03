Põhja-Korea korraldas taas raketikatsetuse, lõunanaabrid pidasid ajastust kohatuks 

Lõuna-Korea staabiülemad teatasid, et Wonsani piirkonnas lasti taevasse kaks lühimaaraketti, mis lendasid 230 km kaugusele maksimaalse kõrgusega 30 km, kirjutab The Guardian. „Olukorras, kus kogu maailmal on COVID-19 tõttu raskusi, on selline Põhja-Korea sõjaline tegevus väga kohatu ja me kutsume neid üles viivitamatult peatama,“ sõnas Lõuna-Korea sõjaväe juhtkond kohaliku uudisteagentuuri vahendusel.