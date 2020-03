Maailm KOROONAVIIRUSE LEVIK: 201 riiki, 803 000 nakatunut, üle 39 000 surnu ja 172 300 tervenenut. Hispaanias kurb rekord Toimetas Aadu Hiietamm , täna, 16:55 Jaga: M

KURB REKORD: Hispaanias suri viimase päeva jooksul haigusesse Covid-19 849 inimest. Foto: AFP/Scanpix

Koroonaviirus Sars-CoV-2 levib 200 riigis. Ametlikel andmetel oli teisipäeva pärastlõunaks nakatunud 803 000 ja surnud 39 019 inimest. Viiruse põhjustatud haigusest Covid-19 on paranenud 172 300 patsienti. Nakatunuid on kõige rohkem USAs – 164 435. Hispaanias suri ühe päeva jooksul 849 patsienti, mis on kurb 1ekord.