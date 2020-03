ESIMESED TRAHVID: Tartus said kaks meest eriolukorra liikumispiirangu rikkumise eest rahalise karistuse 

„Olgugi, et enamus inimesi on neil nädalatel järginud juhiseid ja püsinud kodus, on paraku ka erandeid, kes ei hooli enda ega teie tervisest. Kui pikka aega jagatud hea sõna ja soovitused ei aita, oleme sunnitud jõulisemalt sekkuma, et kaitsta teid kõiki,“ teatas lõuna prefektuur.

Politsei kinnitas, et need on seni ainukesed eriolukorra piirangute rikkumise eest määratud rahalised karistused Eestis. „Loodetavasti ka viimased. Pingutame iga päev, et meie inimesed saaksid normaalse elu juurde naasta. Nördimust tekitab, et mõnede vastutustundetu käitumine võib tingida olukorra, kus päev, mil saame jälle muret tundmata suurüritusi pidada, sõpradele külla minna ja üheskoos ägedaid asju teha, liigub ajas edasi. Püsige kodus ja pidage piirangutest kinni, see on meie kõigi pärast,“ teatas politsei.