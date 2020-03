Rimi endine projektijuht jäi altkäemaksu võtmises süüdi  

Tiit Elias töötas aastail 1998 – 2013 Rimis projektijuhina ja tema tööülesanneteks olid hanketingimuste koostamine, pakkumiste küsimine ning hindamiskomisjoni töös osalemine. Altkäemaksu sai Elias selle eest, et edastas infot hangete eelarveliste piiride ja konkurentide pakkumiste kohta, mis tagas töövõtjale võidu ning maksimeeris tema kasumit. Lisaks edastas Elias andmeid hangete kohta enne nende välja kuulutamist ning võimaldas esitada pakkumisi tagantjärele, aktsepteeris suuremaid arveid ning võttis vastu ebasoodsaid pakkumisi. Rimi Eesti Food AS-i esindava vandeadvokaat Dmitri Teplõhhi sõnul on tegemist erakordselt suure altkäemaksu kriminaalasjaga erasektoris, mis suutis ära käia juba kaks korda Riigikohtus. „Selle põhjuseks oli ülioluline ja põhimõtteline õiguslik küsimus – kas Rimi Eesti Food AS, kellele Tiit Eliase käitumine oli tekitatud varalist kahju liigikaudu 685 000 eurot, on kriminaalasjas kannatanu või mitte. „