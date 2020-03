Politsei: korduvat karantiinikohustuse rikkujat ootab karistus  

„Politsei eesmärk ei ole karistada, vaid teha kõik selleks, et tõkestada viiruse levikut. Korduva rikkumise puhul või kui inimene näitab oma käitumisega, et ta ei mõista, kui tõsiselt seda 14 päeva kodus viibimise kohustust tuleb võtta, saab politsei teha inimesele ettekirjutuse ja selle mittetäitmisel määrata sunniraha,“ ütles Trei. Sunniraha suurus on 2000 eurot. Senini pole olnud vajadust kedagi karistada ja politsei loodab, et inimesed suhtuvad ka edaspidi sellesse kohustusse vastutustundlikult.