Tartus jagati 4000 euro eest koolitoitu 

Tartu linnavalitsuse otsusel viiakse linna vähekindlustatud perede õpilastele koolilõuna koju ja seda kuni eriolukorra lõpuni. Linnapea Urmas Klaas ütles, et koolide kogutud andmete põhjal vajab Tartus sooja koolilõunat ligi 200 õpilast, kellele koolitoit on väga oluline toidukord. Esimese kolme päevaga on abivajajateni jõudnud 645 karpi sooja koolitoiduga, kogukulu on olnud ligi 4000 eurot, teatas Kadri Lees linna avalike suhete osakonnast Õhtulehele.