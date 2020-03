Eesti uudised KRIISIST RÄSITUD ELATISE MAKSJAD: „Oleme sunnitult olukorras, kus istume lõpuks rahata ja kaelani võlgades tänaval.“ Kristiina Tilk , täna, 22:48 Jaga: M

VIIRUSE LEVIK: Koroonaviiruse levik tõi kaasa majanduslanguse – inimesed on jäänud tööta ning kärbitud on nende palku. Lapsele makstava elatise summa seetõttu aga ei vähene. Lapsevanematel on kaks varianti – jõuda kokkuleppele või kulutada kohtuuksi.

Eriolukorrast tingitud koondamised ja palgakärped on pannud elatist maksma kohustatud lapsevanemad keerulisse olukorda, sest ajal, kui sissetulekud vähenevad, püsib seaduses paika pandud elatise alammäär kõikumatult 292 euro peal. Nad küsivad: „Kuidas mitte sattuda võlaorjusesse, kui korraga pole enam tööd ega sissetulekut, kuid alles on jäänud ja pole grammigi vähenenud kohustus oma last ülal pidada?“