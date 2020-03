KOROONAVIIRUS: haiguse pealetung ei näita veel raugemismärke 

Ajalehe andmeil helistas president Sauli Niinistö Putinile peamise sõnumiga: pole me mingid ravimeistrid ega ole saanud ka ise nakatumisi kontrolli alla! „Neile peab andma selge sõnumi, et ka hädas olles pole neil mõtet Soomest nagu õlekõrrest kinni haarata,“ lisas Niinistö. Tema meelest on Venemaa suurim oht selles, et liiga palju inimesi elab linnades ja kui see mass hakkab tõve edenedes liikuma, on neid raske kinni hoida.

Siiski möönis Niinistö, et küllap tuleb Soome idanaaber toime ka olukorra halvenedes.

Samas on Euroopa hinnatumaid Venemaa-eksperte Keir Giles hoiatanud, et viirusekriisi kattevarjus võib Vene armee rutata teistele riikidele „abi andma“ isegi siis, kui need seda ei soovi. Esijoones võidakse seda teha, kui mõnes endises liiduvabariigis kasvab kriis nii suureks, et seda võidakse tõlgitseda ohuna sealsele venekeelsele elanikkonnale.

Tänasest karmistab liikumispiiranguid ka Hispaania. Peaminister Pedro Sanchez teatas, et järgmised kaks nädalat peavad kodus püsima kõik, kes ei tegutse riigi jaoks elutähtsates ettevõtetes-asutustes. Nende nädalate eest saavad kodusesse isolatsiooni sunnitud inimesed täispalga, kuid peavad hiljem töötunnid tasa tegema.

Intensiivpalatid tuubil täis

Laupäevaõhtustel andmetel oli Hispaanias koroonaviirusega nakatunud üle 72 000 inimese ja 5690 neist kahjuks ka surnud. Madridis on intensiivpalatid haigeid juba tuubil täis, katastroofiline on olukord ka Kataloonias.

„Liikumispiirangutega suudame loodetavasti aeglustada haiguse kulgu ja tagada, et oleks võimalik anda intensiivravi,“ ütles Sanchez.